中評鏡頭：枋寮銅板美食　特色車圓冰消暑

屏東縣枋寮鄉的“搖滾車圓冰”，手工製作的車圓裹著芝麻、花生等內餡，相當有嚼勁，搭配刨冰一起入口，淋上的綠豆蒜更是一絕，吃下一口相當消暑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月19日電（記者 蔣繼平）屏東縣枋寮鄉是許多旅客、車友前往恆春或墾丁時的停留點，因為火車來到這裡將轉往台東，必須在此進行轉運。不過來到這裡不妨稍作停留，枋寮鄉內不僅有銅板美食，更有打卡景點與無敵海景，走幾步路就可一網打盡，尤其近百年歷史的“搖滾車圓冰”，名字全台特有，更是道地的家鄉味，總是吸引遊客到訪。



屏東縣枋寮鄉內有一家傳承三代的在地老店，名字也十分有趣，叫做“搖滾車圓冰”，打開手機地圖搜尋全台也僅只這一家，總是吸引不少遊客一探究竟，同時也是在地人從小吃到大的家鄉味。店家手工製作的車圓裹著芝麻、花生等內餡，相當有嚼勁，搭配刨冰一起入口，淋上的綠豆蒜更是一絕，吃下一口相當消暑。



“為什麼叫搖滾車圓？”原來是因為純手工製作，包著餡料的小湯圓，透過竹篩如車輪般轉動，因此才取了搖滾車圓的名稱。這裡除了招牌車圓冰，還有牛奶冰、綠豆饌、泡泡冰、仙草冰…等。



另外，“搖滾車圓冰”距離打卡景點“枋寮海堤”相當近，走路3分鐘、200公尺即可抵達，就會看到“我愛枋寮”的英文字裝置藝術，且視野相當好，海岸沙灘風光一覽無遺，更可遠眺離島小琉球。此外，枋寮車站、枋寮漁港都在附近，可繼續尋覓在地小吃，或品嘗道地的海鮮料理。



枋寮鄉地處屏東平原與恆春半島的交會點，戶數約8.8千戶，人口約2.3萬人。農業特產有蓮霧與芒果。養殖漁業也很興盛，龍虎斑、午仔魚、龍膽石斑等。枋寮是前往墾丁的必經之路，搭乘火車需在此下車，轉搭客運繼續往恆春。也因文學大師余光中《車過枋寮》這首詩，讓台灣人留有印象。