中評關注：賴清德和卓榮泰成反罷催化劑？

賴清德昨天再度南下台南慰勉台電員工。（照片：府方提供） 中評社台北7月19日電（記者 黃筱筠）下週六就要對24位藍委舉行罷免投票，雖然美國至今還沒公布對台灣的關稅稅率，似乎幫民進黨解套，而賴清德也有意跳脫大罷免戰場，希望以外出訪問把自己拉開罷免第一線。但面對台南颱風“丹娜絲”災後復原緩慢，加上到底要不要普發現金1萬元，這兩個議題，已經惹怒民眾、升高民怨，成為反制大罷免的催化劑。



台南災情後續對民進黨的影響一定非常大，賴清德上週就兩度到台南勘災，這週同樣兩度到台南探視受傷台電人員與慰勞搶修復電的台電同仁，這還只是公開的行程，賴頻繁到台南視察災後復原進度，當然是因為台南是賴的政治本命區。加上想要接班台南市長是賴子弟兵綠委林俊憲，賴一定花非常多心力力挺，這一不小心，不只是影響大罷免結果，連帶連台南市長位置都可能不保。



“行政院長”卓榮泰親自站上第一線說明有關於普發現金後續，希望“立法院”讓他去說明。被認為“行政院”對於“立法院”通過的普發現金不願意買單，卓臉書馬上被網友灌爆罵翻，甚至要求他下台。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤隔天馬上緩頰說，卓榮泰還沒有決定要不要發放現金，只是希望到“立法院”說明，媒體這個標題下得太快。



可見若不願意普發現金，這個影響非常大。從卓榮泰說要到“立法院”說明，加上之前說普發現金買無人機與冰箱等發言，都被罵翻，認為賴政府根本沒有苦民所苦。可見若在大罷免投票前夕，賴政府決定不普發現金，一定會拉抬不同意罷免票，“行政院”目前可能希望先拖延過大罷免，之後再做最後決定。



昨天還傳出氣候變遷委員會副召集人、華碩集團共同創辦人童子賢，要擔任核三重啟的正方辯護代表，而“經濟部”立場還是“無反對公投案理由”，未向代表反方的“行政院”推薦人選。這是否代表“經濟部”、與賴清德關係密切的童子賢都挺核電，那這是否也代表賴清德未來對核電的立場？雖然綠委認為這是過度聯想，但“經濟部”態度與府方並未切割童子賢，都可以觀察賴政府對使用核電態度有想像空間。



“非核家園”是民進黨神主牌之一，如果真的要再度啟用核電或是使用新式核電等，賴政府的態度都不應該模糊，而是要對外說明清楚。否則民進黨基本教義派，會不會引發反彈，這些事件的相關處理，都可能讓726大罷免投票更不利，會不會連淺綠支持者都失望不想出來投罷免票？



賴清德與卓榮泰兩人目前針對南部災情與普發現金的任何發言，都遭到網友痛批，一發言就是幫不同意罷免催票。