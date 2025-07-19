中評關注：藍白合守桃竹關鍵8席　牽動布局

7月20日藍營將在桃園市大集結聯合抗罷。（照片：國民黨桃園市黨部提供） 中評社新竹7月19日電（記者 盧誠輝）24席中國國民黨籍“立委”、停職中的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票。其中光在桃園市、新竹市兩個選區就有關鍵8席，藍白也把握投票前最後一個周末合力拚場，因為雙方都有輸不得的壓力，藍白合能否再次成功催出選票守下這8席？將影響未來藍白2026和2028在桃竹苗選區的布局。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委。新竹市則是全台唯一的雙罷選區，包括藍委鄭正鈐、停職中的新竹市長高虹安。這8席同樣都遭到罷免將投票決定去留。19日白營在新竹市、20日藍營在桃園市和新竹市，都有大型造勢活動，也都展現藍白聯合抗罷的團結氣勢。



在桃園市的部分，過去不管是2022地方選舉或2024大選，藍白在桃園市都是彼此競爭的關係，但國民黨籍桃園市長張善政2022在藍綠白“三腳督”選戰中順利當選後，2024更以藍營桃園隊長的光環，讓桃園6席藍委全壘打，繳出漂亮的成績單。



而不管在2022或2024兩次選舉都曾在桃園參選的台灣民眾黨政策會執行長賴香伶，日前已和過去同在桃園市第五選區參選競爭的呂玉玲盡釋前嫌，賴不但為呂站台助選，近日也積極到桃園市第二選區為涂權吉站台催票，試圖展現藍白在桃園團結反罷的氛圍。



值得注意的是，賴香伶在今年4月才剛兼任民眾黨苗栗縣黨部主委，這次藍白合若能成功守下桃園6席藍委，未來在2026地方選舉，藍白在苗栗縣是否會能有進一步合作機會？讓白營在藍營鐵票區能有立足之地，讓人留下很大的想像空間。



至於在新竹市的部分，因2022新竹市本來就是藍白合示範區，也一舉把高虹安推上市長寶座，但2024“立委”選舉，民眾黨前主席柯文哲的胞妹柯美蘭卻以無黨籍身分參選，雖然最後鄭正鈐還是在藍綠白黃“四腳督”選戰中驚險連任，但若要說藍白私下沒有芥蒂，恐怕是自欺欺人。

