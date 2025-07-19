韓國瑜花蓮挺傅反罷免　向政治大屠殺宣戰

韓國瑜19日冒雨直奔花蓮，為藍委傅崐萁站台。（傅崐萁辦公室提供） 中評社花蓮7月19日電／罷免投票前最後黃金周，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜19日冒雨直奔花蓮，為黨籍“立院”黨團總召傅崐萁站台。韓國瑜說他每次到花蓮都很快樂，但衹有這一次卻是來反罷免，心裡面覺得好奇怪。民主選舉，罷免、創制、復決，是人民的權利。但民進黨用國家的資源，要把31席藍委全部罷免，韓國瑜形容“這是一場政治大屠殺”！



“反惡罷、護民主”造勢活動今早在花蓮吉安國中活動中心在舉行，縣內各官廟社團到場力挺，包括藍委謝龍介、吳宗憲、邱鎮軍、陳菁徽等都出席。在主持人帶動下，現場氣氛相當熱絡，青天白日旗飄揚。



韓國瑜原定16日下午到花蓮與傅崐萁車掃，因車隊卡在蘇花公路而取消。今天受到颱風影響，花蓮下起豪大雨，韓國瑜改搭火車約9時30分到花蓮，陪同傅崐萁在市區車隊掃街，隨即轉往站台宣講。



韓國瑜表示，45年前他在花蓮當兵，充滿著歡樂，花蓮永遠讓人感覺到善良的人民、美麗的風景。衹有這一次，頂著雨在反罷免，心裡面覺得好奇怪，不是1年多前才來輔選嗎？怎麼1年多後來反罷免？



韓國瑜指出，民主選舉，罷免、創制、復決，是人民的權利，完全正確。但是民進黨用國家的資源，把31席藍軍“立委”，全部要罷免，他認為這不是民主政治，像是一場“政治大屠殺”，要把反對黨全部殺光光。

