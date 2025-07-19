盧秀燕：稅收超過5千億卻不能普發現金要查

盧秀燕表示，藍委牛煦庭、萬美玲問政認真。若被罷免，普發新台幣1萬元政策可能泡湯。（萬美玲辦公室提供） 中評社桃園7月19日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕19日到桃園，前往蘆竹五福宮、桃園鎮輔宮、景福宮為國民黨“立委”牛煦庭、萬美玲站台。盧秀燕表示，2位藍委如此認真，卻因為民進黨選輸翻桌，就要搞罷免。若牛煦庭、萬美玲沒過關，普發現金新台幣1萬元政策可能付諸流水。她質疑，“行政院長”卓榮泰對於超收5000多億要普發現金卻錢不夠的說法，盼藍委在“立院”要繼續查，也呼籲大家反罷免，讓民進黨知道，人民要的是拚經濟、安定。



盧秀燕表示，牛煦庭相當認真，是“國會”評鑑第一名的“立委”，如果是做不好罷免沒話講，但全台第一名被罷免沒道理。是民進黨選輸翻桌，從基隆、新北、台北、桃園、台中、南投都不問是非。若要罷免“立委”，依照表現理應輪不到牛煦庭，但民進黨卻因為選舉失利就要發動罷免，“好像“立委”是民進黨的財產一樣”。



盧秀燕提到，認識萬美玲很久，她是非常認真的人，稱讚桃園市民很有眼光，萬美玲做事很認真，才有辦法連選連任。但是民進黨不滿她做太好，凸顯民進黨不好，乾脆罷免。她又說，過去民進黨長期當“立法院院長”，黨團總召柯建銘自己當不到院長，就想推動大罷免。

