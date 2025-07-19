遭嗆不示弱！盧秀燕：有空在這喊不如去救災

台中市長盧秀燕19日到桃園與藍委牛煦庭、萬美玲參香。（萬美玲辦公室提供） 中評社桃園7月19日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕19日到桃園鎮輔宮與國民黨“立委”牛煦庭參香。有位男子在外大喊“盧秀燕你怎麼不反共”？盧秀燕回擊，有空在這喊，不如去南部救災。盧秀燕表示，這些人用嘴愛台灣，如今南部災情嚴重還不去救災。要是真發生危險，哪怕跑得比誰都快。



台中市長盧秀燕今早北上桃園，陪藍委牛煦庭到蘆竹五福宮、桃園鎮撫宮參香。有位男子趁盧秀燕和牛煦庭的座車抵達後，突然出現在鎮撫宮前，趁著盧秀燕向地方民代、宮廟主委握手寒暄時，男子以雙手圈成喇叭狀，𡚒力大喊“盧秀燕妳怎麼不反共”？



媽媽市長也不是好惹的！盧秀燕邊握手打招呼、邊回身大嗆，“去救災啦”。在踏入鎮撫宮前又再度以閩南語回嗆，“有空在這邊喊，還不如趕快去南部救災”。機智反應讓人忍不住比個“讚”。



盧秀燕受訪表示，民進黨與其噴這麼多政治口水，應該去南部救災。南部地區有2.5萬戶屋頂全飛，連蓋帆布人手都沒有。這些號稱愛台灣，用嘴愛台灣的人不如去出力。盧秀燕提到，如果南部的災情都不出力，真的台灣發生危險，他們能夠愛台灣、顧台灣嗎？“我看跑得比誰都快”！



盧秀燕指出，愛台灣不是噴口水，是要具體行動，例如牛煦庭推動新台幣1萬元還稅，虐童致死法律修正，可是民進黨全黨反對。質疑民進黨是保護虐童的人，稱他們有人權，那請問孩子的人權在哪裡？



盧秀燕強調，牛煦庭選情非常辛苦，呼籲大家支持照顧弱勢，保護民眾的牛煦庭。