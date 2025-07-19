傅崐萁擬提南部救災條例　綠營批為了救罷免

傅崐萁宣布，若政府不肯協助南部風災修復，將與民眾黨共同提案台南、嘉義緊急救災特別條例。（傅崐萁辦公室提供） 中評社花蓮7月19日電／中國國民黨籍花蓮“立委”、“立法院”黨團總召傅崐萁今天宣布，若“中央”不肯協助南部風災修復，將與台灣民眾黨共同提案台南、嘉義緊急救災特別條例。綠營批，傅崐萁不顧豪雨威脅關心災害預防，忙著救自己的選情。



國民黨花蓮縣黨部今天舉行2場“反罷免護民主”造勢活動，聲援傅崐萁。傅致詞時表示，台南、嘉義因風災受損嚴重，政府到現在沒辦法支援，要求“行政院”立刻提出台南、嘉義緊急救災特別條例。若“行政院”不願意提，國民黨會邀民眾黨共同提案。讓這些屋頂被吹掀、無法居住的災民盡快恢復正常生活。



傅崐萁提及，台南、嘉義許多鄉親因為颱風掀翻屋頂，到現在政府沒辦法支援，只能自己爬上去修理。80幾歲的人就這樣摔下來，發生不幸。



傅崐萁會後受訪指出，台灣4年稅收超收新台幣1兆8700多億元，外匯存底5770億美金，排名全球前十。怎麼可以一個風災，讓1萬6、7000戶的百姓，屋頂都被吹走了。如果“行政院”不願意提，國民黨會正式來提案，讓台南、嘉義因為屋頂被掀翻沒有辦法居住的受災鄉親，可以積極修繕好。台灣不分南北東西，都是人民也都是家人，要一起讓災民趕快得到實質的幫助。



民進黨花蓮縣議員張美慧及在地綠營民代批，傅崐萁身為花蓮唯一的區域“立委”，不顧豪雨威脅，地方救災人員忙著搶災，傅崐萁忙著找大軍到花蓮助陣，救自己的選情。



對於花蓮綠營批不救災，搞罷免。傅崐萁回應，相信花蓮縣府跟防災中心都有做好準備，“國會議員”就該讓民眾知道有哪些權益，因此安排地方宣講，這就是各司其職。民進黨不要過度扭曲。