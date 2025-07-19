核三公投被政院打臉　郭智輝被批還有臉待嗎

郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北7月19日電／核三重啟公投辯論會，“經濟部”不願推派反方代表，也建請“行政院”不推薦公投案的反方代表。但“行政院”在“經濟部”表態後，隨即指派台電董事長曾文生任反方代表之一，重重打臉“經濟部”。蔡英文任內前環保署副署長詹順貴在臉書質疑“經濟部長”郭智輝，“還有臉繼續待下去嗎”？



台灣民眾黨團主任陳智菡18日晚間受訪表示，在野黨日前已向“立法院”提交正方代表名單，預料已送往“中選會”。名單分別為和碩聯合科技董事長童子賢、民眾黨“立委”黃國昌、清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸及中國國民黨“立委”翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修。



核三重啟公投將於8月23日投票，“中選會”將在8月7日、9日、11日、13日、15日共舉辦5場電視發表會或辯論會。反方代表一度難產，“行政院”遲至18日晚上9時才決定推派“行政院”能源減碳辦公室副執行長林子倫、台電董事長曾文生擔綱。



令人意外的是，“經濟部”搶在“行政院”發話前先表態不派代表參加，還公開建議“行政院審酌不推薦此公投案的反方代表”。結果“行政院”直接找來“經濟部”旗下的公營事業台電董事長曾文生，擔任“行政院”派出的反方代表。



蔡英文於2016年首任內、首屆“內閣”的環保署副署長詹順貴18日也在臉書質疑，也就是說上級的“行政院”打臉了“經濟部”、“經濟部”郭智輝政策方向與“行政院”截然相反，郭智輝“還有臉繼續待下去嗎”？