綠稱普發1萬需舉債 蔣萬安揭一事實轟詐騙

蔣萬安19日與徐巧芯、秦慧珠等人，出席國民黨退伍軍人委員會、台北市信義區黨部舉辦的座談會。（徐巧芯辦公室提供） 中評社台北7月19日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安19日與國民黨台北市“立委”徐巧芯、台北市議員秦慧珠等人，出席黨內退伍軍人服務工作委員會、台北市信義區黨部舉辦座談會。針對“行政院長”卓榮泰表示預算不足以普發現金新台幣1萬元，必須要舉債的說法。蔣直指說謊，7月底政府才決算，去年超收的5千多億就會入庫，怒批民進黨是最大詐騙集團。



蔣萬安表示，“普發現金1萬元”是很好的事情，這是許多家庭目前迫切需要救急的錢。一場及時雨，能夠帶動消費，幫助許多辛苦的小商家攤商。



蔣萬安指出，賴清德之前在當“立委”時，也在“立法院”慷慨激昂說政府要發現金，甚至說與其讓政府浪費，不如讓老百姓消費。“結果現在國民黨說要發現金，賴清德說不可以，雙重標準，永遠是自己可以，別人做就不行”。



蔣萬安強調，最讓他痛心的是民進黨還在用各種謊言來欺騙老百姓。“行政院”說普發現金要舉債，但其實不用舉債。因為去年政府超收了5286億，“行政院”卻用一個謊言說，現在“國庫”只剩下400多億，沒錢發。但這是錯的，為什麼？“因為要這個月7月底，政府才決算，去年的5000多億超收就會入庫”。



蔣萬安認為，民進黨故意在這個時間點落差，欺騙大眾說沒有“國庫”多餘的錢、要舉債。但月底決算超徵的稅就會進來，舉這個例子就是告訴大家，“民進黨是最大的詐騙集團”。