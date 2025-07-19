在野抗罷造勢最大場在台中　預計破萬人響應

反罷免造勢活動現場擺出座椅1萬張，並預留5千多張椅子備用，預估將有逾萬人響應。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚將在台中舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，包括5位縣市長、14位跨黨派“立委”齊聚反罷，堪稱陣容最強、規模最大。主辦單位現場擺出座椅1萬張，並預留5千多張椅子備用，預估將有逾萬人響應。



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場。跨黨派在野陣營齊聚，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、無黨籍“立委”高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。



主辦單位現場擺出座椅1萬張，並預留5千多張椅子備用。地方藍白陣營積極動員，目標至少要催出1萬人到場造勢，並預期很有望達到1.5萬人響應。小吃攤商嗅到商機，趕至會場擺攤銷售，活動晚間6點進場，下午4點就開始開設攤車準備迎接造勢人潮。



造勢晚會壓軸預計由台中市長盧秀燕率領台中6位藍委一同登台，訴求“讓中台灣再贏一次、讓台中再贏一次”！舞台上並秀出主視覺，盧秀燕與台中藍委一字排開，藍委們身著印有“火”字的T恤，象徵“人民火大”，相當有氣勢。

