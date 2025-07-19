藍新北黃金週大咖跑透透　萬人風雨無阻

國民黨19日下午在新北市板橋區第一運動場舉辦“反惡罷，新北愛國者行動”。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）726大罷免將舉行，19日為選前黃金週。中國國民黨大咖先後北、中部趕場。新北市長侯友宜領軍的新北場今日下午舉行，力挺6名新北市藍委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔。薇帕颱風將來，眾人風雨無阻。



國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷 新北愛國者行動”，截至傍晚5點，主辦單位宣布，已聚集1萬人，風雨無阻、座無虛席。



國民黨的大咖明星從早到晚全台跑透透，從台北、新北、桃園、台中等地，馬不停蹄。新北場舉行，先後出席的是馬英九、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、新北市議長蔣根煌、新北市長副市長劉和然、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安及台北市藍委、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜及6名新北“立委”。



馬英九、盧秀燕因要趕場到台中，首先出場致詞後，急忙離開。而颱風前的風雨不停下，現場群眾熱情不減。主持人新北市議員陳偉杰、江怡臻說風雨生信心，請大家726風雨無阻出來投票，並宣布17點現場已達1萬人。



劉和然說，不要同意民進黨團總召柯建銘這“咖小”（閩南語：傢伙）當“立法院長”，賴清德、“行政院長”卓榮泰一直在亂講話，什麼都提覆議、“釋憲”，大家都不滿意。若大罷免成功，大家要“倒閣”、解散“國會”、提不信任案，這3人是罪人。

