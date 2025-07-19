盧秀燕火力全開　轟賴昏君、綠是惡魔黨

台中市長盧秀燕。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）大罷免將於26日舉行，新北黃金周反惡罷造勢大會19日舉行。中國國民黨籍台中市長盧秀燕火力全開，痛轟賴清德、“行政院長”卓榮泰別像昏庸的皇帝，讓民進黨“立法院”黨團總召柯建銘像南宋秦檜一樣陷害忠良，民進黨籍“立委”反對兒童虐死者判死刑，是保護壞人的惡魔黨。現場群情激憤。



中國國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷 新北愛國者行動”，截至傍晚5點20分，主辦單位宣布，已聚集1.2萬人，面對颱風將來，風雨無阻、座無虛席。國民黨籍新北市長侯友宜領軍6名新北市藍委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔。



盧秀燕因晚上要趕去台中，先上台致詞表示，柯建銘因不滿藍委刪預算，用莫須有罪名安在藍委身上，好像宋朝秦檜追殺忠良一樣。



盧秀燕痛批，賴清德與卓榮泰更不該像昏君一樣，讓柯建銘胡作非為，只想一黨獨大，所以一定要讓726大罷免大失敗。



盧秀燕還說，這次藍委都非常優秀，前不久通過7歲以下兒童被虐待致死，加害人應判死刑，這才是是非、這才是正義，藍白聯手堅守社會正義、保護兒童，結果民進黨所有“立委”卻是為反對而反對，是保護壞人的惡魔黨。



盧秀燕說，國民黨、台灣民眾黨將去年超收的稅金還稅於民，1人1萬元新台幣，把民眾繳納的稅金還回來，民進黨竟然全部投反對。



雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美先後上台也呼籲大家，要守護雲林、嘉義、新北等各地藍委，不同意罷免。