馬英九轟賴清德惡化兩岸 是失職失能

馬英九。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）大罷免將於26日舉行，新北黃金周反惡罷造勢大會19日舉行。出席的馬英九表示，他任內還可與中共總書記習近平先生在新加坡與北京會面2次，使得兩岸關係一直處於和平穩定與繁榮狀態，為何換了賴清德執政，兩岸關係就開始不穩定與惡化，人民害怕走上戰場？



中國國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷 新北愛國者行動”，截至傍晚5點45分，主辦單位宣布，已聚集破2萬人，面對颱風將來，風雨無阻、座無虛席。



馬英九表示，最近大家都感受到社會上綠色恐怖、迫害人權的氛圍愈來愈濃厚、愈嚴重，若再不站出來反抗，台灣社會將會向下沉淪，今天大家能勇敢站出來，就是對賴清德上任後，賣台、引戰的不當政策，表達最強烈而沈痛的抗議。



馬英九說，希望大家能夠表達對藍委的支持，投下“不同意罷免票”，一起力挺做人誠懇、做事認真、能夠幫國民看緊荷包、推動“國家”建設的好“立委”，因為“票投不同意，制衡更有力！”，讓藍委繼續留在“立法院”打拚、服務。



馬英九說，他曾擔任“中華民國總統”，前後執政了8年，台海兩岸關係一向和平穩定，海峽對岸中共從來沒有圍台軍演這種過份的動作，不但如此，大陸當局還跟台灣簽署了23項雙邊協議，涵蓋人民生活的各個層面，嘉惠台灣人民，他還可以跟中共總書記習近平先生在新加坡與北京會面2次，使得兩岸關係一直處於和平穩定與繁榮狀態。



“為什麼換了民進黨執政，兩岸關係就開始不穩定與惡化，可以說是一夕變天？”馬英九說，為什麼台灣的年輕人卻要被迫延長兵役、走上戰場？為什麼同樣是“總統”，他做得到兩岸和平與穩定，賴清德就做不到？這難道不是因為賴清德本人的失職與失能嗎？



馬英九說，尤其是最近在台灣發動大罷免的民進黨，他們因為執政無能，只能玩玩這些難登大雅之堂的奧步，賴清德不但將台灣的“護國神山”台積電搬去美國，對於美國推動、影響台灣權益非常重大的關稅戰，應對也是不知所措、荒腔走版。賴清德最近還說搞罷免是要“去除雜質”，請賴清德告訴小老百姓，誰是雜質？誰該被去除？就連在野黨為民眾爭取普發一萬元的政策，民進黨也要阻擋。絕對不能讓他們再輕易得逞，否則台灣社會將不堪設想。



馬英九呼籲，一定要團結一致，勇敢站出來，反對賴清德與民進黨發動的大罷免，因這根本就是一種純粹政治鬥爭的惡性罷免，一定要去投票反對，不要讓“惡霸”的民進黨囂張得逞，傷害台灣的民主。要透過自己手中的選票，表達對賴清德的不信賴，將這次的反罷免變成對賴清德的不信任投票。