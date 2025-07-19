續交鋒！蔣萬安：賴不為陸諜案道歉談何團結

台北市長蔣萬安火力全開。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）大罷免案將於26日投開票，新北黃金周反惡罷造勢大會19日舉行。中國國民黨籍台北市長蔣萬安率5名台北市藍委出席。蔣萬安火力全開，指稱他17日當賴清德面呼籲團結，賴則說要有行動與信念。他要質疑賴，若不為府方、民進黨內藏“共諜”案道歉，就別談什麼團結跟理念。全場支持者聞後熱血沸騰。



蔣萬安近日才因城鎮韌性演習和賴清德同台，兩人當天為了何謂團結的議題交鋒，引發的效應讓政壇熱議，蔣今天火力全開繼續用團結議題批賴清德，大有要和賴叫板的意味在。



國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷 新北愛國者行動”。蔣萬安率領5名台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆出場，現場民眾熱情沸騰，直呼蔣萬安令人振奮。主持人、國民黨籍新北市議員江怡臻、陳偉杰介紹蔣萬安時還說“蔣萬安是未來‘國家領導人′人選”！



蔣萬安表示，謝謝大家不畏風雨，都要出來投不同意罷免票。藍委一席都不能少，若大家不出來投票，民進黨就會得逞，台灣社會就會繼續撕裂，人民繼續仇恨。民進黨罷免已經罷到瘋掉。他18日看到有人罷免罷到說“職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真”，這對所有努力認真的台灣職棒球員是種侮辱，對所有熱愛台灣球迷更是大羞辱，假球案是所有人心中的痛。



“罷免罷到失去人心”！蔣萬安說，民進黨霸道，竟說大罷免是唯一生路，還說否則男人會送到戰場上換石油，女人會變成行動器官庫，還說國民黨是最大的詐騙集團，更罷到對藍委葉元之吐口水。



蔣萬安指出，賴清德遇到南部颱風災民，災民懇請賴清德協助，賴要災民自己去處理，叫社區自己發揮力量，叫災民自己爬上屋頂上修屋頂，失去人性、極度冷血。



蔣萬安強調，他17日在視察演習時，當著賴清德面前說“團結不要用講的，要靠行動”！結果賴清德回說“團結不是口號，要有具體行動”。做人當然要有信念，要有信念的話，賴清德就為“總統府”、“國安會”、“外交部”、民進黨藏“共諜”案，出來道歉。若賴清德做不到道歉，談什麼信念、團結？



蔣萬安說道，民進黨得逞的話，未來台灣民主只剩一種聲音，沒不同意見、沒監督制衡力量。自由民主被民進黨踐踏、消滅，大家絕不接受。現場群眾熱情歡呼。國民黨籍桃園市長張善政呼籲，藍委一席都不能掉，北北桃是三個連體嬰，全面守護全部藍委。