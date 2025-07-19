台中反罷造勢　盧秀燕黃國昌合體宣傳催票

現場首度釋出國民黨台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌合體拍攝的反罷免宣傳片。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中市舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，由中國國民黨籍台中市長盧秀燕率在野陣營跨黨派縣市長、民代齊聚，號召反罷免並特別訴求藍白整合。現場首度釋出盧秀燕與台灣民眾黨主席黃國昌合體拍攝的反罷免宣傳片，呼籲支持者“726站出來教訓民進黨”，引起現場滿堂彩。



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場。跨黨派在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、無黨籍“立委”高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。



造勢活動晚間7點開始，現場擺出1萬張椅子，晚間6點即呈現半滿狀態。主辦單位在大螢幕上撥放影片暖場，其中首度公開一支由盧秀燕、黃國昌合體的宣傳片，兩人並肩面對鏡頭，呼籲非綠支持者要在726站出來投下不同意罷免票，“不再沉默、教訓民進黨、教訓柯建銘”！



盧秀燕在影片中強調，726投票不是選舉，而是一場惡意報復，政治鬥爭，是對台灣民主的傷害。台中市不是那麼輕易就被欺負的城市，號召有智慧的選民，站出來，用選票讓中台灣再贏一次！

