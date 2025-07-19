韓式風格再現！韓國瑜要反罷能量全台大爆炸

韓國瑜表示，優秀的31名藍委被民進黨政治屠殺，台灣民主已走到懸崖旁、最危險的一刻。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）大罷免將於26日投開票，中國國民黨的黃金周反惡罷造勢大會19日舉行。國民黨籍“立法院長”韓國瑜率領雙北市藍委上台表示，優秀的31名藍委，將一個個被民進黨政治屠殺掉，台灣民主已走到懸崖旁、最危險的一刻。大家一定要挽救台灣民主，絕對不讓民進黨獨裁。



韓國瑜重現昔日慷慨激昂的風格，現場群眾熱情歡騰，十分振奮。接著國民黨主席朱立倫牽著國民黨籍新北市長侯友宜提前上台，與韓國瑜一同牽手助陣。



國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷，新北愛國者行動”。韓國瑜上台時，雙北市共11名藍委均上台陪同。



韓國瑜表示，這次大罷免，完全不民主，是走向獨裁的政治運動。國民黨追求民主，前“立法院長”倪文亞曾在讓內解除動員戡亂時期條款，那時台灣民主百花齊放又燦爛。30多年來，人民用民主投票，選出執政黨與反對黨。但這次大罷免，執政黨一口氣要用“國家資源”，把31名藍委全部罷免、屠殺掉。



韓國瑜指出，不要讓民進黨走向一黨獨裁，大家26日一定要投下不同意罷免票。去年國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案，是去年的10月13投票。前夕10月12日他陪謝國樑掃街，有基隆市選民說謝國樑幹得好、一定支持，因此一定不會出來投票。若這樣就完蛋了，一定要出來投不同意罷免票。



“優秀的31名藍委，一個個勤勞認真，一個個被民進黨政治屠殺掉”！韓國瑜強調，民進黨完全走向獨裁，台灣民主已到最危險一刻，台灣民主已走到懸崖旁邊，請大家用手上選票，投下不同意罷免票，一定要挽救台灣民主。告訴民進黨，走向獨裁專制是絕對不可能的事。大家今天就從板橋這邊爆炸出去，爆炸到新北、爆炸到全台，全部投下不同意罷免票！