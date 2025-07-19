藍大咖輪流趕場　朱立倫讓出C位給侯友宜

國民黨主席朱立倫提早上台牽起侯友宜及韓國瑜的手。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月19日電（記者 張穎齊）大罷免案將於26日投開票，中國國民黨19日的黃金周末在新北舉行反惡罷造勢大會。因今天多個地方都舉行大造勢，藍營大咖輪流趕場，為營照牽手大團結氣氛，國民黨籍“立法院長”韓國瑜剛致詞完後，國民黨主席朱立倫便牽著新北市長侯友宜上台，和韓國瑜一起比出代表不同意罷免的打叉手勢，才各自趕場去。



朱立倫致詞時強調，726是台灣民主的關鍵時刻，很多民進黨選民也認為不能用奧步發動罷免，藍綠白及中間選民都不同意賴清德搞獨裁，現在台灣最大黨，就是不同意賴清德，726站出來對賴清德投下不同意票。



國民黨19日下午4點半在新北市板橋第一運動場舉辦“反惡罷，新北愛國者行動”。由侯友宜主場領軍6名藍委洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔。韓國瑜、朱立倫、國民黨籍台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕上午均在北部、雙北助陣藍委，國民黨“四子”，禿子、燕子、漢子、王子集結。



韓國瑜表定傍晚5點45分致詞到55分，韓提早52分講完要趕場去台中，下一位則是朱立倫。此刻朱立倫突然上台，牽著侯友宜的手，主動再與韓國瑜牽起手、高舉起來，共同吶喊“不同意罷免”。韓國瑜見朱立倫主動上台牽他手有些驚訝，但也配合。並與朱、侯相互讓C位，最後喬侯站C位、以示對新北市主場主人的尊重。三人喊完口號後，韓國瑜才迅速離場，要趕高鐵到台中。



而國民黨副主席連勝文、新北市藍委、朱立倫子弟兵們續留台上培朱致詞。朱立倫表示，謝謝韓國瑜，在最關鍵時刻，大家都為民主站出來，賴清德獨裁發動大罷免。陳水扁、蔡英文都沒這樣過，全球民主國家、日本、英國、美國都沒有過。不只賴獨裁，民進黨18日在“立法院”更用45票去反對7歲以下兒童被虐致死的加害人被處死刑。大家都看到投票的鏡頭畫面了，一定是賴清得下令要走廢死路線。



朱立倫說，過去幾年台灣人被超徵稅收高達1.87兆元新台幣，賴清德就是不願執行已三讀通過的普發現金1萬元。今天他來到他當過新北市長8年的新北，加上侯友宜的8年，新北市民一定要反對集錢又集權的賴清德。



隨後輪到侯友宜致詞，他說，很抱歉佔用大家吃飯的時間，新北6名藍委為新北市爭取財源，大家看到虐兒法案，民進黨還搞獨裁。另外，兩岸應當多交流、多和平，但現在卻好緊張。“中選會”居然說不可喊搶救、告急，實在霸道，大家一定要出來投不同意罷免票。除了羅明才是因補件8月23日投票外，其他人都是7月26日。



侯友宜因提早致詞完，造勢活動表定還有20分鐘直到晚間6點半，剩下20分鐘則由6名新北藍委輪流喊話拉票。其中藍委葉元之更抱屈地說，自己前陣子被贊成罷免的民眾吐口水，還吐到他的喉嚨裡。還好現在不是疫情時間，現場民眾齊聲為葉元之加油。最後群眾均有秩序陸續散場。