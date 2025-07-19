黃國昌挺藍台中大造勢抗罷　號召教訓民進黨

黃國昌出席藍營台中造勢，力挺藍委抗罷。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，台灣民眾黨主席黃國昌打頭陣登台，怒轟賴清德執政以來，施政沒半撇，整個綠營只會搞政治鬥爭，滿腦子衹有罷免，民生法案都是在野黨“立委”在推進，有被罷免的道理嗎？他呼籲支持者726一定要站出來，不要讓獨裁成真，投下不同意罷免票，用選票教訓民進黨！



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場，跨黨派在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立委”顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。現場擺出1萬張椅子，座無虛席。



黃國昌登台，向台中市民呼喊，“現在是團結的時候！”當民進黨走向綠色威權，當賴清德走向專制獨裁，大家一定要站出來用選票對抗綠營獨裁專制，不能讓民進黨一黨獨大。



黃國昌說，一個領導人該做的事情是用希望團結人民，不是用仇恨製造人民對立。然而從去年520到現在，賴清德已背棄台灣人民的期待，我們用選票給賦予其政權，賴清德卻繳出一片蒼白無力的成績單，現在更只會用仇恨、對立、分裂台灣社會，創造衝突來獲取政黨乃至於個人的利益。



黃國昌痛批，民進黨執政下台灣發展停滯不前，腦袋只裝了6個字“大罷免大成功”。當台灣百廢待舉，面對各種國際挑戰的時候，執政黨只會搞惡鬥，在野黨的“立委”則在“國會”當中一步又一步往前推進，不只替軍人加薪、保障公務人員福利，還通過稅於民法案，試問罷免在野黨“立委”合理嗎？相信有智慧的選民內心都有一把尺，我們不能讓獨裁成真，7月26日大家要站出來投下不同意罷免票！

