童子賢代表核三重啟正方　府：尊重多元立場

“總統府”發言人郭雅慧。（府方提供資料照） 中評社台北7月19日電／針對各界關注和碩董事長童子賢受邀擔任“重啟核三公投案”辯論正方代表，同時又擔任府方氣候變遷對策委員會副召集人身分，是否出現角色衝突一事。府方發言人郭雅慧19日表示，該委員會設立的初衷即在於廣納各界觀點，作為凝聚社會共識的平台，“總統”尊重民間委員在能源議題上表達不同立場。



郭雅慧指出，氣候變遷對策委員會係由產官學研代表組成，肩負促進社會參與、政策溝通與驅動效能的任務，因此民間成員在具體政策議題上若有不同觀點，皆屬委員會多元構成的體現，與其參與公共辯論並無矛盾。



郭雅慧說，賴清德對於核三議題的態度一貫明確，政府將秉持“兩個必須、三個原則”審慎處理。具體而言，核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序，台電公司也必須依據該程序進行自主檢查，評估是否具備重啟的安全條件、期程與成本效益。同時，政府在討論是否重啟核能機組時，將堅持“核安無虞”、“核廢有解”與“社會共識”三項原則，以因應全球氣候變遷、地緣政治威脅與國際經貿體系重組等多重挑戰。



府方強調，台灣社會對於能源轉型議題始終具有多元意見與高度關注，政府期盼透過部門協作與民間參與，持續進行開放而理性的討論，凝聚社會共識、尋求可行方案，推動政策穩健落實，帶領台灣邁向永續發展。