譏賴挾四成得票率凌駕多數　謝龍介：荒謬！

藍委謝龍介、柯志恩率南部黨籍民代登台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中市舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會。中國國民黨籍不分區“立委”謝龍介、柯志恩率南部黨籍民代登台。謝龍介譏諷賴清德得票率才40%，卻要把多數民意選擇產生的在野黨“立委”罷免，挾少數凌駕多數，實在荒謬！他要請大家要用選票讓賴清德知道什麼叫做“少數服從多數”。



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場。跨黨派在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、無黨籍“立委”高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。現場擺出1萬張椅子，座無虛席。



謝龍介、柯志恩率南部黨籍民代登台助講。柯志恩痛批，民進黨在這次颱風災情重創南台灣的時刻，不只沒有救災，只會全台拚惡罷，棄南部人於不顧。這樣的執政黨，我們一定要站出來，投下不同意罷免票，向民進黨表達全民的怒吼。



謝龍介表示，台南受災搶慘重，賴清德沒有指揮救災，還叫老人家要自己爬高處修屋頂，滿腦子只會搞大罷免，選輸就翻臉，非常沒風度！



謝龍介指出，賴清德身為領導人應該要安民心，結果賴清德全台四處去點火，盧秀燕是四處去救災。他早上去花蓮，下午去新北，晚上來台中，在野黨才是真正在顧台灣的民主。賴清德還說民主不是多數表決就說了算，難道是40%說了算嗎？呼籲選民726用理性偉大的選票向賴清德說不！