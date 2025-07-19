選舉公報上全抹紅　蔣萬安批綠罷免罷到瘋掉

蔣萬安批評，民進黨簡直是罷免罷到瘋掉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中市舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會。中國國民黨籍台北市長蔣萬安登台助講，痛批民進黨操作大惡罷，罷免在野黨“立委”的理由，都離不開中共。但可笑的是，“共諜”都在民進黨內。整個民進黨簡直是罷免罷到瘋掉，自己不檢討，卻要罷免在野黨“立委”，讓人瞠目結舌。他籲支持者726不要再沉默，用選票教訓賴清德、教訓民進黨。



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場，跨黨派在野陣營齊聚。包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、藍委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、無黨籍“立委”高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。主辦單位晚間8點宣布，現場湧入2.4萬人。



蔣萬安與盧秀燕共同率中部藍委登台造勢。蔣萬安表示，民進黨這次發動無差別大罷免，講不出任何正當理由。選舉公報上面全部都是硬湊出來的理由，什麼都要扯中共，說在野黨“立委”是“中共同路人”，但結果“共諜”都在民進黨內。



蔣萬安說，民進黨無所不用其極要讓台灣只剩下一種聲音，綠營不准有其他不同意見，不准在野黨監督制衡，發動大罷免就是要一黨獨大。我們看到罷免領銜人在電視發表會上說，大罷免不成功“男人會被送到戰場換石油，女人會成為行動的器官庫”，與過去綠營宣稱不投民進黨“男人找無工（工作）、女人找無尪（丈夫）”的謊言如出一轍，在在證明民進黨就是全台最大的詐騙集團！



蔣萬安指出，前幾天他語重心長向賴清德說，團結不是用講的，是要用具體的行動。賴清德回稱，團結確實不是口號，“而是要有共同的信念”。他要再次回應賴清德，如果有信念，就要為“總統府”養“共諜”出來道歉、為“國安會”養“共諜”道歉、為“外交部”養“共諜”道歉！沒有道歉還談什麼信念，談什麼團結？



蔣萬安號召支持者站出來，不能再繼續沉默，726不出來投票就是放任民進黨繼續惡搞、繼續撕裂台灣、繼續讓社會內耗。拜託大家726一定要出來投票，投下不同意罷免票，讓社會安定，回到正軌。