別讓台灣墮落！韓國瑜號召大爆破、大拉票

韓國瑜登台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中市舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，國民黨籍“立法院長”韓國瑜登台助講，語重心長表示，台灣現在正在經歷民進黨發起的“政治大屠殺”，台灣的民主已在懸崖邊緣，他要號召支持者站出來，守護台灣的民主，不要讓台灣沉淪、墮落，全民“大爆破、大拉票”，726投下不同意罷免票！



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場，跨黨派在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立委”顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。主辦單位晚間8點宣布，現場湧入2.4萬人。



韓國瑜登台助講，先是展現“韓式幽默”，點名台上的“立法院副院長”江啟臣說，他到現在還搞不懂，江啟臣為什麼會罷免，江是美國博士，在“立法院”認真努力這麼多年，江的頭髮比他長，長得比他帥，鼻子比他大，妻子比他妻子漂亮，為什麼要罷免？語畢引起哄堂大笑。



韓國瑜隨後話鋒一轉，語重心長說，各位鄉親，台灣的民主已到了懸崖邊，是30年來最危險的一刻，這30多年來，一代又一代的人追求民主政治，希望人民做主，希望政治成熟，希望政黨政治，一黨執政，在野黨可以監督，讓執政黨不敢偷懶，不敢貪污，好好的為人民幸福努力來打拼。



韓國瑜說，今天全台國民黨籍“立法委員”，不問理由、原因、表現，民進黨就要全部“殺掉”，發動政治大屠殺“一個不留”。大家要睜大眼睛看清楚，7月26日絕對不是台灣民主的進步，而是台灣政治走向一黨獨裁的可怕時刻，如果守不住，台灣就會沉淪！



韓國瑜強調，一旦“立法院”民進黨獨大，民進黨將全面控制“總統府”、“行政院”、“司法院”、“考試院”、“監察院”，台灣的民族將整個墮落、敗壞掉。所以他要鄭重的向大家請託，所有人一定要“大爆破、大拉票”，7月26日全民投下不同意罷免票，拯救台灣的民主，對抗民進黨的政治屠殺。