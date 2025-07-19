拉票加催票！盧秀燕盼每區至少十萬反罷票

盧秀燕登台助講。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月19日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，今晚在台中市舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，國民黨籍市長盧秀燕壓軸登台助講，強調反罷免的關鍵在投票率，每個選區至少10萬人出來投下不同意票，才能保住在野黨“立委”不被罷免，號召全民拉票、拉票再拉票，催票、催票再催票！



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區市政路、黎明路口重劃地登場，跨黨派在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立委”顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。主辦單位晚間8點宣布，現場湧入2.4萬人。



盧秀燕壓軸登台助講表示，很久沒看到在野黨大整合，不只藍白合，國民黨也大團結，包括韓國瑜院長、胡志強前市長、朱立倫主席、蔣萬安市長，所有國民黨要角都站在一起，國民黨大團結，這就是大家夢寐以求的。



盧秀燕說，今天天氣很不穩定，晚間下大雨，但是大家都沒離開，人還越來越多，造勢現場突破了2.4萬人。她的市長任期剩下一年半，她在台中執政，絕大多數的都在建設城市，但有時也感到無力，因為她是在野黨，有時候得受到執政黨政策的限制。



盧秀燕提到，最近民進黨因為意識形態關閉核電，導致台中火力電廠火力全開，影響台中空氣污染，絲毫不顧人民健康，所幸有在野黨“立委”提案“2028無煤中火”，讓台中能夠儘早脫離空污之苦。



盧秀燕表示，此外，日前在野黨委員過了加重兒虐刑責法案，但是民進黨“立委”全部都反對，理由是兇手也有人權，試問，受害兒童及家屬都不用人權了嗎？如果今天讓民進黨罷免成功，上述這些法案會被廢棄，你們願意嗎？如果不願意就要站出來，用選票捍衛自己的權益！