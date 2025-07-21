中評關注：台中反罷造勢最大場盧秀燕秀肌肉

台中市長盧秀燕在719大造勢中拉抬在地藍委。（中評社 資料照） 中評社台中7月21日電（記者 方敬為）在野陣營拚726反罷免，19日在台中舉辦“中台灣再贏一次”團結造勢大會，包括5位縣市長、14位跨黨派“立委”齊聚反罷，現場湧入2萬4千人，並安排國民黨籍台中市長盧秀燕壓軸登台，號召全民投下不同意罷免票，該活動是7月5日在野反罷行動起跑以來，規模最大、陣容最強的造勢場，間接展現盧秀燕的政治影響力，台中罷免投票結果值得關注。



“中台灣再贏一次”團結造勢大會19日在台中南屯區登場，藍、白及無黨籍在野陣營齊聚，包括國民黨籍“立法院長”韓國瑜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、“立委”顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、馬文君、游顥、柯志恩、謝龍介、丁學忠、高金素梅、前台中市長胡志強、媒體人趙少康等人出席，陣容相當堅強。



該活動是7月5日在野反罷演行動起跑以來，規模最大、陣容最強的造勢場合，選在台中應有幾個考量，首先是，台中是藍白合作的示範區，黃國昌多次強調“台中的事就是台灣民眾黨的事”，並與盧秀燕在造勢活動同台合體，號召小草站出來投下不同意罷免票。中台灣包括台中、南投、雲林共有9位藍委面臨罷免挑戰，台中的藍白合作若能產生外溢效應，對中台灣反罷免將會是一大助力。



此外，台中市的罷免形同2026市長選舉的前哨戰，因為可能代表藍營角逐市長的藍委江啟臣、楊瓊瓔都在罷免之列，倘若提前遭罷免，恐怕衝擊後續藍營在台中市的布局，因此國民黨勢必得傾力保住台中藍委席次，這對盧秀燕本身的發展也有間接影響。



盧秀燕被視為2028大選熱門人選，近期也被勸進角逐黨主席改選，但在此前，能否守住台中藍營版圖，會是她更上層樓的前提，若能助台中藍委挺過罷免，盧秀燕的聲望勢必錦上添花，但反之，聲勢即可能受挫，這也是盧秀燕要在造勢場合上設法展現影響力、秀肌肉的原因，所以特別請到人氣旺的台北市長蔣萬安到台中站台，前台中市長胡志強也久違現身造勢場助陣，都可見端倪。

