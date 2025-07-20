民眾黨拚了！前進民進黨中央前反罷踢館

民眾黨在民進黨中央黨部前踢館舉辦“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）726大罷免投票前黃金週，台灣民眾黨聲援藍軍抗罷，20日下午前往民進黨中央黨部前踢館舉辦“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動，台北市5席抗罷藍委賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀出席。藍委吳宗憲、民進黨創黨元老許國泰、前“立委”郭正亮、前台大校長管中閔、網紅“館長”陳之漢也都將與會宣講。



柯文哲妻子陳佩琪在上午發文號召支持者一起支持民眾黨反罷免活動，並擔憂地道，倘若大罷免成功，連“立法院”主導權都被民進黨拿走，柯文哲就永遠不會被放出來。



台北今天有點颱風雨，民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，下午2點半就有近百位民眾黨支持者或拿著雨傘、或穿著輕便雨衣到場力挺，現場也已擺出逾千張椅子，並留有一段馬路給民眾站著參與。



造勢舞台上擺放著“不同意罷免”的巨幅海報，電視牆也播放象徵“賴政府”威權幽靈盤旋在中正紀念堂上空，及民眾黨前主席柯文哲前出短暫具保出來錄製的短片，強化連結柯粉與反賴、反罷免的意象。



由於民眾黨在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦大型造勢活動，警方也在大樓前架起兩層簡易拒馬，防止民眾衝進大樓內。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。