朱立倫轟民進黨　假反共會搞成真戰爭

國民黨主席朱立倫與藍委謝龍介、許宇甄、吳宗憲及基隆市議會國民黨團同台力挺林沛祥。(照:林沛洋臉書) 中評社台北7月20日電／中國國民黨籍基隆市“立委”林沛祥罷免案26日投票，國民黨主席朱立倫今天痛批民進黨推動大罷免，完全沒有民主的思維，提到“反共”更扯，因為國民黨反共，但是要和平。民進黨就是搞“台獨”，是假反共，最後搞成真戰爭。



國民黨今日在基隆市黨部舉辦政策說明會，由朱立倫與藍委謝龍介、許宇甄、吳宗憲及基隆市議會國民黨團同台力挺林沛祥，期望在罷免投票倒數6天衝刺，加強力道宣傳不同意罷免。



朱立倫痛批，民進黨說反共是一貫抹紅的手法，反對共產主義是國民黨的黨章，但國民黨反共要的是人民安居樂業、要和平，但民進黨都在騙，他們真正目標是“台獨”，所以是“假反共真戰爭”。



朱立倫表示，民進黨說，因為台灣在野黨太凶了，所以要罷免掉。請民眾思考，全世界的在野黨哪有統統都同意，統統都不監督、不反對的。韓國（在野黨）凶不凶？美國的在野黨一樣反對，英在野黨一樣的反對，每一國都一樣，哪有在野黨是統統都同意的。



朱立倫認為民進黨的說詞，就是完全沒有民主的思維，這一次就是要摧毀台灣的民主。台灣人要展現給全世界看，我們的民主不會倒退40年，要展現給全世界看，台灣的人民是最有智慧的。