賴清德辦公室主任穿軍裝　樊啟明：或已觸法

針對賴清德辦公室主任陳羿伶在臉書PO出一張穿著軍服的照片，媒體人樊啟明在臉書發表看法。(照:樊啟明臉書) 中評社台北7月20日電／史上最長的漢光演習日前結束，期間賴清德多次穿著軍裝視察演習，但賴清德辦公室主任陳羿伶，卻被爆在臉書高調PO出自己身穿軍裝的照片。對此，資深媒體人樊啟明也翻出兩條法律，指出陳羿伶的行為可能已經違法。



民眾黨主席黃國昌20日也回應，毫不令人意外，因為賴清德最在意的是大內宣，“賴政府”官員最擅長做的事情就是各種擺拍、作秀，完全不在意有沒有認真把事情做到好。



陳羿伶曾是綠委辦公室幕僚，賴清德擔任“副總統”時就是其辦公室主任，賴當選後，陳羿伶也列名交接小組成員，在各個重要場合都能看見她的身影，被視為賴的心腹。



陳羿伶在漢光演習結束後在其個人臉書發文表示，這次漢光演習是打掉重練，一步步推進，一年來，加緊腳步推動改革，並且稱讚賴清德。她還在貼文中還附上一張自己穿著迷彩服的照片，並附上“紀念第一次著軍服”、“漢光的臂章很美”等文末標籤。



樊啟明今天在臉書發文質問，“總統辦公室主任”當屬文人幕僚，陳羿伶卻高調穿軍服並把照片PO上臉書？他指出，根據《陸海空軍刑法》第74條規定，公然冒用軍人服飾、徽章或官銜者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金；犯前項之罪而行使其職權者，處5年以下有期徒刑。另外，《刑法》159條規定“冒充公務員服飾、徽章或官銜罪”，公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處新台幣15000元以下罰金。

