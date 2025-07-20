陳佩琪也上陣挺反罷　黃國昌陪同入場

民眾黨20日在民進黨中央黨部前舉辦造勢活動，主席黃國昌(右)陪同柯文哲妻子陳佩琪出席。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）726大罷免將投票，台灣民眾黨20日在民進黨中央黨部前舉辦造勢活動。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪也出席力挺反罷免，批評民進黨只要議事不合就要罷免別人，根本是反民主。台南風災嚴重，舉辦罷免也是要幾億元的預算，拿去補助災民也比較有意義的多。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，陳佩琪在民眾黨主席黃國昌陪同下走入會場。陳佩琪接受媒體訪問表示，民進黨一直說台灣是民主自由的社會，但為什麼一個選區按正常程序選出來的“立委”，議事與民進黨不合時，就要把在野黨“立委”罷免掉？這根本是違反自由民主社會的原則。



白衣黑褲、滿臉愁容的陳佩琪說，最近台南風災問題嚴重，政府卻花好幾億元的預算去做罷免投票，說實話，這筆錢就算不拿去救災，拿去補助災民，絕對比較有意義得多。



陳佩琪也談到被羈押快10個月的夫婿表示，柯文哲的官司，現在五院有四院都在民進黨手中，現在被莫須有的罪名羈押，司法是我們唯一的救濟管道，民眾黨在“立法院”已經推過法庭直播的修法，這致少是我們最後一點希望。希望“立法院”能維持民主自由的運作，因此他反對民進黨掀起的惡罷。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。