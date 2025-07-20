14天仍斷訊　綠委陳亭妃轟台南災區像孤島

丹娜絲颱風肆虐南台灣，重創台南地區水電網路系統，災後第14天，通訊訊號竟仍未完全恢復。（照:陳亭妃辦公室提供） 中評社台南7月20日電／丹娜絲颱風造成台南水、電、通訊等民生基礎設施毀損，至今部分地區的通訊仍未完全恢復。民進黨籍“立委”陳亭妃20日指出，經連日勘查協助民眾反應需求，發現無法正面得到訊息的，就是台南仍有部分地區至今衹有微弱通信訊號，通訊不良。鑑於“救災如同作戰”，此次通訊救災處理根本就是零分。



爭取參選台南市長的陳亭妃今天在臉書發文表示，丹娜絲颱風造成通信網路斷訊，讓受災狀況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，再加上沒水、沒電，讓民眾感覺像在孤島一樣，求助無門；尤其，風災過後至今已14天，訊號一樣不穩定。



陳亭妃問，電信業者的責任到底在哪裡？政府機關的監督機制又在哪裡？如果台灣面對一個丹娜絲颱風就束手無策，如何再面對下一個颱風？“行政院”相關部會一定要將丹娜絲颱風變成一個警惕，全面檢討，並要求電信業者提出對策，如何預防全面斷訊的狀況？如何在第一時間搶救所有的通訊系統？



陳亭妃表示，在災區的第一線，沒有訊號對外聯繫怎麼辦？再者，缺乏訊號，民眾在難以接收即時資訊的情形下，極有可能造成更嚴重的損害，也會拖延災後重建的工作。



陳亭妃要求，救災如同作戰，如何修復、預防應對下次災難，政府與業者必須全盤檢討；相關部會如“交通部”、NCC、“數發部”等，也應要求及監督電信業者負起責任，訂出完整的電信通訊防災與救災流程，不能再讓民眾在災難中還要承受惶恐孤立的恐懼。