賴清德文職幕僚穿軍服　黃國昌：只會作秀

黃國昌受訪。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）漢光演習於日前落幕，賴清德辦公室主任陳羿伶、“總統府”發言人郭雅慧都被發現文職幕僚穿著軍服陪賴清德視導，引發違法爭議。台灣民眾黨主席黃國昌20日諷表示，毫不令人意外，賴清德最在意的就是大內宣，“賴政府”官員最擅長做的事就是各種擺拍、作秀，根本不在意有沒有認真把事情做好，只會作秀。



漢光演習於日前落幕，綠委幕僚出身的“總統辦公室主任”陳羿伶在臉書上傳自己穿著軍服的照片，如今更被發現媒體人出身的府發言人郭雅慧也疑似穿著軍服陪賴清德視導，文職幕僚穿著軍服，引發外界質疑已違反《陸海空軍刑法》第74條規定。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動20日下午於民進黨中央黨部北平東路登場，黃國昌會前接受媒體訪問表示，去年519，柯文哲帶領我們到民進黨前造勢，希望民進黨不要再做一個芭樂黨，沒想到苦口婆心對賴清德建議的柯文哲，現在被關押在土城看守所，民進黨從芭樂黨進化要消滅所有監督力量，要讓台灣衹有一種聲音、把異議者都看成雜質。



黃國昌說，希望賴清德在726民意反撲後，靜下心好好反省檢討，為何在賴清德的領導下，出現這麼多嚴重危機，上面的人胡搞瞎搞，下面的人就樣學樣。當初支持賴清德的台南市民，風災後已經14天了，很多地方連通訊都還沒恢復，“賴政府”到底在做什麼？民進黨政府可不可以除了大惡罷外，認真多幹點正事，解決人民的問題？



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。