陳佩琪：請律師申請柯文哲726出來投票

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪力挺反罷。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動20日下午於民進黨中央黨部北平東路登場。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪也上陣賣力挺反罷。她表示，她收到罷免投票通知單，希望和柯文哲一起投下反罷免，所以會請律師幫忙柯文哲申請投票權。



24名中國國民黨籍“立委”、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票，黃金周熱鬧滾滾，除了藍軍舉行許多造勢活動，民眾黨也辦活動聲援。



民眾黨原本沒有規劃陳佩琪上台演說，但在民進黨創黨元老許國泰演說結束後也上台簡短致詞，這也是陳佩琪首次參加反罷免活動，陳表示，聲稱“民主政黨”卻濫用罷免，這就是一個“綠共”，就是專制獨裁。



陳佩琪說，感謝許多人到場支持，也希望無論有沒有來參加，都能多宣傳726出門投“不同意罷免”票，她前幾天收到投票通知單，她會去投，也期待柯文哲能一起去金甌商職投下反罷免一票，她會請律師去幫柯文哲申請公民投票權！



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。