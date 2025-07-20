前台大校長管中閔罵混蛋　批綠不知廉恥政客

前台大校長管中閔出席宣講反罷免，強調這是台灣民主的關鍵時刻。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動20日下午於民進黨中央黨部前北平東路登場。前台灣大學校長管中閔開講強調，這是台灣民主的關鍵時刻，因為碰到一群不知廉恥的政客！竟還有人說，現在沒什麼事情比大罷免更重要，放屁！絕不能讓這群壞人在這場選舉中得逞！



24名中國國民黨籍“立委”、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票。



管中閔致詞時表示，站在執政黨辦公室的樓下心中非常感慨，今天這個黨執政後已經是違反民主、阻擋台灣進步，以執政黨發起罷免在野黨“立委”，這就是反民主。他曾在“行政院”待過（“行政院政務委員”），“立法院”所做的決議，我們都乖乖照辦，結果今天民進黨對“立法院”選出的新民意不接受，還要罷免“立委”，這就次反民主！他們怎麼可以搞一批人來包圍“立法院”？



管中閔強調，這是台灣民主的關鍵時刻，因為碰到一群不知廉恥的政客，違反民主、不尊重民意，這樣的反民主就是走上專制的一步。



管中閔說，台灣現在最重要的事情是什麼？美國人要用關稅對付我們，“賴政府”做了什麼？台灣剛經歷風災，“賴政府”做了什麼？南部十多天沒有通訊，很多地方還沒有電，“賴政府”又做了什麼？竟然還有個混蛋在電視上講，沒什麼事情比大罷免更重要，放屁！



管中閔呼籲，我們要守住“立委”、守住台北市，就可以守住台灣，726不僅要去投不同意罷免票，還要向親戚宣傳，不能再讓這群壞人，在這場選舉得逞。



管中閔致詞結束後，還特別坐在陳佩琪旁邊，一起聽台北市5席抗罷藍委演說。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。