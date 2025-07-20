風雨無阻！桃園反惡罷藍白大咖集結催票

國民黨“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚在桃園市中壢區登場。（中評社 盧誠輝） 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜今晚在桃園市中壢區登場。遭罷免的桃園6席藍委將合體造勢，藍白大咖也將集結全力催票，力保藍營在桃園6席藍委的絕對優勢。幫晚活動開始前，雖然下著小雨，但現場逾萬張板櫈已坐九成滿，展現藍軍在桃園勢在必得的決心。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭發起罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會今晚登場，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人，都到場站台助講。



晚會現場選在桃園市中壢區中豐路、中美路二段旁廣場舉辦。雖然天空不作美，現場下起小雨來，但許多藍營支持者都不畏風雨，穿著雨衣或撐起雨傘，早早就進到會場等待。晚會預計從19時開始登場，將由蔣萬安打頭陣助講，依序接力助講的還包括邱奕勝、趙少康、黃國昌、韓國瑜、盧秀燕、張善政和朱立倫。