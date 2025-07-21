中評觀察：藍白新天王反綠抗罷　拚江湖地位

國民黨台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌為719台中造勢合體拍攝的反罷宣傳片。（中評社 資料照） 中評社台北7月21日電（評論員 林淑玲）7、8月是台灣罷免月，距離第一波投票7月26日只剩一周，國民黨黃金周幾場抗罷造勢人氣強強滾。這次朝野對決，除了是藍委反罷生存之戰，更看到國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌等藍白三位新天王透過合作、競爭營造政治能量的微妙氛圍。



隨著賴清德民調走跌、美國關稅不妙、戰爭陰影、颱風救災爭議等負面因素，大罷免已無之前高昂氣勢。尤其最近台灣一堆棘手事，綠大咖只要觸及大罷免，馬上被批怎不回去幹正事，能量受牽制。罷方砸大錢派人在各地舉牌宣傳，唯一訴求就是脫離現實的“藍委親中賣台”，很難跨越綠營基本盤。



藍軍反罷在最後階段空戰、陸戰齊上，比照選舉，拜訪選民、掃街、站路口，藍大咖也全力投入。藍委所在選區多是藍軍優勢選區，現在目標就是透過強力動員，把當初投給他們的選民動員出來再投一次反對罷免票。



進入決戰最後一周，藍白都舉辦許多造勢活動，大咖四處趕場，可以看到具未來性的盧秀燕、蔣萬安、黃國昌都拚得很兇，抗罷不僅涉及國民黨生存之戰、國民黨主席朱立倫業績指標，更是盧、蔣、黃“江湖地位”的奠定。



盧秀燕可望競逐國民黨主席，甚至2028大選。她若確定參選黨主席，應是對上尋求連任的朱立倫。台中6席藍委全被發起罷免，盧秀燕要做藍軍“一姐”，須把地盤上6席藍委全部保住，否則免談。因此常被說是“不沾鍋”的盧秀燕最近發言又麻又辣，常常直接挑戰賴清德，戰力爆表。除台中之外，她也密集北上幫忙搶救台北市5席藍軍戰將，把能見度與勢力延伸到台北。



國民黨19日晚上舉行“台中再贏一次”造勢大會，“立法院長”韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安在大雨中一同牽著藍委大進場，藍軍縣市長雲集，現場突破2萬5千人，號稱全台最大場，即展現盧秀燕一姐的能量。



蔣萬安方面，這次台北市有5席藍委陷罷免危機，包括王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強，都是國民黨戰將，是大罷免指標區。台北市是蔣的地盤，陷苦戰的王鴻薇選區更是蔣氏父子蔣孝嚴、蔣萬安都選過“立委”的選區，若王被罷掉顏面無光。蔣萬安本屆台北市長任期到2026，將尋求連任，他經由抗罷為市長連任暖身，也開始擺脫“乖寶寶”形象挑戰敏感政治議題，向前邁進一大步。