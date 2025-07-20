民眾黨反罷2萬人到場　黃國昌轟賴想當皇帝

民眾黨20日下午在民進黨中央黨部前舉辦大型造勢活動，黨主席黃國昌陪著5名藍委在台上反惡罷。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電（記者 鄭羿菲）726大罷免前黃金周，台灣民眾黨20日下午在民進黨中央黨部前舉行大型造勢活動吸引2萬人出席。民眾黨主席黃國昌壓軸致詞，講到前主席柯文哲去年519也曾站在民進黨前抗議所說過的話，激動到一度哽咽，痛批賴清德想在台灣當皇帝，我們絕對不會容忍，726用不同意罷免教訓民進黨、賴清德。



活動尾聲，民眾跟著主持人不斷呼喊“柯文哲清清白白”，散場時小草們也大聲高喊“台灣的選擇柯文哲。”



黃國昌力挺抗罷的5席台北市中國國民黨籍“立委”賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀，不但演講時邀5藍委站在民眾黨公職身旁，表達力挺的意味，更在演說結束後，向5席藍委一一握手。



黃國昌致詞時表示，民進黨真的忘了2016年以前，一波又一波的公民運動，協助民進黨拿到政權，當初民進黨承諾要做的改革全面跳票，我們沒辦法接受把對選民的承諾當空氣，因此去年519也在民進黨前辦造勢活動，前主席柯文哲也是期許賴清德不要忘記團結台灣社會，但想不到接下來面對的是無窮無盡的政治追殺。



黃國昌嘶吼道，蔡英文曾說沒有人需要為自己的認同道歉，賴清德為何要把反對者都當成雜質？賴不要以為身邊有隨扈、有“國安”保護，就能夠迴避這個問題，為什麼我們是雜質？



黃國昌強調，726不是針對個別藍委的罷免，而是全面性的罷免在野黨“立委”，這是民進黨要告訴台灣人民，不想接受任何監督，這塊土地只准有民進黨的聲音，任何敢站出來批評、反對的人，被羈押的柯文哲就是你們的未來，我們有辦法容忍賴清德想在台灣當皇帝嗎？若讓賴清德、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘得逞，台灣絕對會變成大家心中最討厭的模樣！



黃國昌說，相信柯文哲怎麼也想不到，接下來面對的是無窮無盡的政治追殺，現在柯在土城看守所，自己今天特地拿了柯文哲去年519在這台上曾說過的話，分享給在場所有人，柯說站在這裡，情緒其實相當複雜，還記得2016年1月16日，在蔡英文勝選當晚，她說民進黨政府會謙卑、謙卑，再謙卑，可是這8年來，看到的是傲慢、傲慢，再傲慢，蔡也說，只要她當“總統”的一天，台灣沒有任何一個人需要因為他的認同而道歉，但民進黨卻不斷在同胞裡製造敵人，讓我們成為分裂的社會，他在民進黨身上看到的是“權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化”。民進黨這8年來的跳票，就是看到民進黨傲慢，希望全台人民可以再仔細聆聽柯去年在這曾說過的話。



民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動從20日下午4點開始，到下午6點結束，據規劃，開場將由7席民眾黨籍“立委”張啟楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君、劉書彬發言，並邀請前“立委”郭正亮、民進黨創黨元老許國泰、網紅“館長”陳之漢、前台大校長管中閔、藍委吳宗憲、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀宣講，最後由民眾黨主席黃國昌總結帶領民眾進行“罷免投不，向威權說不”活動。