藍委搶打救柯牌　徐巧芯緊抱陳佩琪

藍委徐巧芯與柯文哲妻陳佩琪擁抱，十分感人。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月21日電（記者 鄭羿菲）726大罷免投票前夕，台灣民眾黨20日下午在民進黨部前舉辦反罷造勢活動，力挺5席台北市藍委抗罷，藍委上台開講也猛打“救柯牌”，爭取民眾黨支持者認同。藍委徐巧芯與柯文哲妻子陳佩琪緊緊擁抱，十分感人，她強調，她認識的民眾黨前主席柯文哲絕不是會貪污的人，柯已被羈押近11個月，726綠若贏了，就會用司法追殺任何人！



賴士葆也說，柯文哲已被關近11個月，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹也被關了好幾個月，兩人都被起訴了，資料也在檢調手上，為何還把人關在那？一席話成功帶動台下民眾黨支持者的情緒，粉粉喊話“放人”。



24名中國國民黨籍“立委”、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票。台灣民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動20日下午於民進黨中央黨部北平東路舉行，並在下午6點20分左右宣布活動結束，民眾黨中央統計，最終有2萬人出席這場反罷免造勢活動。



黃國昌力挺即將面對罷免選舉的5席台北市中國國民黨籍“立委”賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀，不但演講時邀5藍委站在民眾黨公職身旁，表達力挺的意味，更在演說結束後，向5席藍委一一握手。



王鴻薇表示，賴清德只是少數執政，在“立院”也是少數席次，但民進黨就膽敢把司法當做追殺工具，今天追殺柯文哲、明天追殺國民黨黨工，若再讓他們肆意妄為，每個台灣人就都可能被用司法工具追殺，拜託大家726一起出來投下不同意罷免票，用選票教訓賴清德，讓民進黨再輸一次，



徐巧芯指出，在場的人都是最堅強的小草，因為柯文哲很堅強、黃國昌很堅強，民眾黨籍“立委”才不是沒用的8席，民進黨才是只會翻桌的51席。坦白說，大罷免是針對國民黨，民眾黨可以冷眼旁觀，但大家仍願意站出來，真的非常感謝大家情意，我們永遠都不會忘記。她所認識的柯文哲，從來不是檢調口中所說的那樣，柯文哲或許不是會讓人感到很溫暖的人，但也絕對不會是貪污的人，柯已經被羈押這麼多天，若726輸掉這場戰爭，民進黨就會覺得贏了，可以繼續用司法追殺所有人。

