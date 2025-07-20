馳援桃園　蔣萬安：民進黨罷免罷到瘋掉了

台北市長蔣萬安到桃園抗罷上台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委合體造勢，現場逾萬張板櫈幾乎坐滿。中國國民黨籍台北市長蔣萬安助講時表示，民進黨現在已經罷免罷到瘋掉，完全不管南部災情和台灣經濟，所以大家7月26日一定要出門投票不同意罷免。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭發起罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會今晚登場，包括蔣萬安、國民黨籍“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講，現場逾萬張板櫈幾乎坐滿，氣勢強。



蔣萬安上台表示，民進黨講不出要罷免個別“立委”的理由，這是完全沒有道理的事情，大罷免就是破壞台灣民主，濫用民主制度。更何況這一次桃園六席藍委，為大家爭取到普發現金新台幣一萬元，這是還稅於民。因為去年政府超收5千多億元，這些稅都是人民的納稅錢，所以現在還稅於民是天經地義的事情。但民進黨卻還要反對。



蔣萬安認為，民進黨罷免已經罷到瘋掉，台南這次颱風影響的災情很嚴重。但賴清德卻告訴災民要靠自己，甚至還有災民自己爬上屋頂修房子不幸摔死。如果賴清德把搞大罷免的十分之一的力氣來救災，台南的災民不會這麼慘。



蔣萬安強調，賴清德如果能用搞大罷免十分之一的狠勁來拚經濟，台灣的經濟也不會如此慘。所以大家7月26日一定要站出來投下不同意罷免票，用選票告訴賴清德大家都不同意民進黨所發動的大惡罷，也不是賴清德口中的“雜質”。