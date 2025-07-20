趙少康轟綠夭壽　票投大罷免全民上戰場

趙少康20日晚上出席“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜。(中評社 盧誠輝攝) 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜今晚在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委將合體造勢，逾1萬2千人到場聽講。前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康助講時表示，票投民進黨，台灣變戰場；投大罷免，全民上戰場。民進黨實在夭壽到讓他不知道該怎麼去形容了。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



20日晚上登場的桃園市反惡罷造勢晚會，包括趙少康、“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講。晚會在晚間7時開始，主辦單位宣布現場已有入逾1.2萬人到場聽講，氣勢強大。



趙少康在致詞時指出，雖然天空下著雨，但看到還有這麼多桃園鄉親聚集在這裡，讓他心裡相當感動，但是大家為什麼要聚集在這裡？就是因為民進黨在搞大罷免，民進黨搞大罷免不但勞師動眾，也勞民傷財，民進黨實在太瘋狂，有句話是這麼說，上帝要毀滅一個人必須先讓他瘋狂，所以現在上帝要毀滅一個黨也必須讓他們先瘋狂。



趙少康認為，民進黨搞大罷免就像是拿著槍在瘋狂掃射，還說什麼罷免藍委的目的就是為了要反共，難道31席藍委全部都是匪諜嗎？但現在匪諜明明就在民進黨裡，所以民進黨實在夭壽到讓他不知道該怎麼去形容了，最近的才剛舉辦過史上最長時間的漢光演習，已經在模擬城鎮戰了，難道大家希望台灣以後要打城鎮戰嗎？



趙少康強調，台灣如果變成戰場，台灣過去七十年來累積的經濟成果將變得很慘，看看烏克蘭人民現在有多慘，看看以色 列與哈馬斯的戰爭讓加沙走廊現在有多慘，所以票投民進黨，台灣變戰場，票投大罷免，全民上戰場，這是大家希望看到的嗎？所以7月26日大家一定要出門投下不同意罷免票。