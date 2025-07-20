林國成問候賴清德爆粗口　民進黨要求道歉

白委林國成在民眾黨造勢會上，用髒話連批賴清德。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北7月20日電／首波大罷免投票進入倒數一周，台灣民眾黨今天在民進黨中央黨部前舉辦反罷免的造勢活動，“立法委員”林國成更激動爆粗口痛駡身兼民進黨主席的賴清德。民進黨表達最嚴厲譴責，更要求林國成及民眾黨對脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。



此外，民眾黨活動後，有民眾搭乘電梯上樓於民進黨辦公室外招牌丟擲雞蛋，民進黨稱已完成蒐證並報警處理，後續也將與律師討論後，進行法律咎責，絕不寬貸。



林國成今日下午在民眾黨造勢會上，用髒話連批賴清德，包括“我勒X你娘”、“我勒X”、“三小總統”；林說，他本來很有氣質，但民進黨跟賴清德執政後，“我現在跟他們一樣沒什麼氣質”，所以該罵的要罵，726一定要投不同意罷免，讓賴清德跟民眾黨“立法院”黨團總召柯建銘“滿臉全豆花”，讓民進黨倒台。



民進黨發言人卓冠廷指出，林國成身為“國家最高民意機關”的“國會議員”，應對自身發言有最高標準，且自我要求，然而林卻在公開場合，甚至現場有不少未成年孩童的情況下公然爆粗口，甚至以言語侮辱“國家元首”，做出最壞的示範。



卓冠廷指出，民進黨對此表達最嚴利譴責，更要求林國成委員及民眾黨對此脫序言論公開道歉，並保留法一切法律追訴權。