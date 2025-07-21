中評關注： 黃國昌精準出擊攪動綠營矛盾

黃國昌在多項修法主導藍白陣營，讓綠營呈現矛盾。（中評社 資料照） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）為了反制726罷免投票，中國國民黨與台灣民眾黨都大咖集結，全力為藍委抗罷賣力拉抬，這場大罷免竟意外團結藍白陣營。尤其，出身泛綠的民眾黨主席黃國昌更熟知民進黨戰法，出招總能讓綠營矛盾顯現，綠營雖然討厭黃國昌常批評他只會咆哮，但不能說出口的是，黃總能掌握綠營痛點，精準出擊。



民眾黨昨天反罷免活動選在民進黨中央前舉行，目標非常明確，也有話題性，且目標是集中砲轟賴清德。這個也是有戰略性，為何不批評領導罷免的民團領袖曹興誠，因為曹根本不重要，衹有激發民眾對民進黨與賴清德的不滿，才能激發拉高反制罷免的投票率。



與賴清德關係密切、具有民進黨智庫副董事長以及氣候變遷委員會副召集人角色的童子賢，竟然成為重啟核三公投案正方辯護代表，府方雖然表態這是多元意見，但童子賢不只是可容納多元意見的氣候變遷委員會副召集人，更是研擬民進黨政策智庫新境界的副董事長，此智庫董事長就是賴清德，難道童子賢的態度某種程度不代表賴嗎？府方再怎麼澄清，難免會有支持綠營的人對於民進黨、賴清德非核家園政策有所質疑。



之後才揭露這是黃國昌的邀請，黃國昌還說他一開口邀請，童子賢馬上答應連考慮都沒有。這個消息一開始傳出時，“經濟部”根本對重啟核三沒意見，一度沒有要派出反方代表，這個做法不就打臉之前反對重啟核三公投的民進黨“立法院”黨團，那民進黨團當時反對這個公投案又是為何而反？



黃國昌邀請童子賢擔任核三重啟公投案的正方代表，其他正方代表人選有民眾黨主席黃國昌、清華大學教授葉宗洸等；國民黨2位代表則為核能流言終結者創辦人黃士修、國民黨不分區“立委”翁曉玲。童子賢與這些正方人選一字排開，難道民進黨與賴清德不覺得怪嗎？而“經濟部”原本不派反方代表，是不是也代表支持核三重啟？府、院、黨與黨團對於核能態度紛亂，而這個綠營矛盾檯面化，就是黃國昌邀請童子賢擔任正方代表所引起。

