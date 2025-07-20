黃國昌：反攻號角響起　民眾黨不會袖手旁觀

民眾黨主席黃國昌20日晚上出席國民黨舉辦的“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜。(中評社 盧誠輝攝) 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚上在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委將合體造勢。台灣民眾黨主席黃國昌相挺助講時表示，民進黨發動的大罷免，已經讓人民的憤怒達到最高點，而民眾黨在這一役絕對不會袖手旁觀，反攻的號角已經響起。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會20日晚上登場，包括黃國昌、“立法院長”韓國瑜、中國國民黨主席朱立倫、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講。



台灣民眾黨20日下午在民進黨中央黨部前舉行挺藍委抗罷大造勢，有2萬人到場。民眾黨主席黃國昌隨後又奔往桃園出席藍委抗罷晚會，以沙啞的聲音致詞表示，他剛剛從台北趕過來，下午民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦活動，活動一結束他就趕到桃園來，因為桃園有難、朋友有難，民眾黨在這場捍衛台灣民主最重要的聖戰，絕對不會缺席。



黃國昌指出，過去一年多來，大家都沒辦法相信與理解，賴清德走進“總統府”為什麼不肯捲起衣袖、彎下腰來，幫台灣人民做事。從去年520到今天，大家看到的民進黨繳不出一張像樣的成績單，為了掩飾自己執政的無能，為了掩飾自己治理的失靈，民進黨選擇的方式是在自己同胞裡面找敵人、搞對立、搞鬥爭、搞衝突，這樣的台灣，不是大家原本認識的台灣。



黃國昌強調，過去蔡英文說，在這一塊土地上，沒有一個人需要為自己的認同而道歉，但現在賴清德卻說，批評和反對民進黨的人，全部都是“雜質”。這樣政府，讓人民的憤怒達到最高點。這也是為什麼？這次由民進黨發動的大罷免，民眾黨絕對不會袖手旁觀，因為這一役大家要一起守護台灣的民主，絕對不能讓台灣走向專制極權的道路。



黃國昌提到，過去一年多當民進黨擺爛，當執政黨不做事的時候，民眾黨和國民黨的“立法委員”不斷推動台灣前進的腳步，從來沒有停下來，包括5月9日“立法院”三讀通過還給勞工5日假、5月13日三讀通過棄保潛逃罪和不法關說罪、6月10日三讀通過幫軍人加薪、6月24日修正公務人員保障法規定、6月27日完成法庭直播修法、上週因應關稅也三讀通過普發新台幣一萬元現金、這週更完成兒虐修法。



黃國昌表示，民眾黨感謝所有桃園市民在2024年給了民眾黨33萬8千張政黨票的支持，所以所有民眾黨黨員與小草，反攻的號角已經響起，7月26日出門投票，不同意罷免。