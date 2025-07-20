屏東縣是觀賞魚重鎮　孔雀魚高峰會高手雲集

2025年屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會頒獎典禮，全場總冠軍則由台北選手鄭軒宇奪下。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東7月20日電（記者 蔣繼平）全台觀賞魚總產值達新台幣12.9億元，其中7成的觀賞魚都來自屏東縣。2025屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會20日舉行頒獎，有來自日、韓等海外選手共386組參賽，全場總冠軍則由台北選手鄭軒宇奪下。民進黨籍屏東縣長周春米也趁機宣布成功爭取2026年孔雀魚世界盃主辦權，屆時將有歐美亞三大洲高手齊聚屏東。



2025年屏東彩耀盃國際觀賞魚高峰會頒獎典禮，20日在屏東農業物產館熱鬧登場，吸引來自台灣、馬來西亞、泰國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、越南等8個國家與地區的觀賞魚好手齊聚一堂，386組參賽魚齊力角逐。活動由馬來西亞觀賞魚養殖商公會、台灣孔雀魚推廣協會及屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會共同辦理。



根據漁業統計年報，全台觀賞魚總產值達12.9億元，其中屏東產值高達7億元，占比超過7成。屏東縣擁有全台最完整的觀賞魚產業鏈，從育種、繁殖到出口一應俱全。台灣的觀賞魚繁養殖技術領先國際，可人工繁養殖超過300種觀賞魚以上。



周春米表示，屏東觀賞魚養殖技術備受國際矚目，逐步從產業升級為文化，隨著國際競賽頻繁舉辦，越來越多國際飼養者紛紛前來屏東交流取經，屏東已然成為全球水族產業的技術交流樞紐，屏東已成功爭取2026年孔雀魚世界盃主辦權。



周春米說，本屆活動更首創“蓋斑鬥魚長輩組”賽事，由新園鄉鹽埔村、瓦磘社區及九如鄉三塊社區的長輩們親自飼養並參賽，打破年齡框架，實踐終身學習，活動不僅豐富樂齡生活，更透過觀賞魚養殖推廣防蚊防疫知識，提升社區健康意識。



比賽分成禮服組、單色組、白子素色尾組、蛇紋組、草尾組、馬賽克組、白子花紋組、劍尾組、長鰭組、短尾組、特殊尾型組等進行票選前三名，再選出全場排名。全場總冠軍則由台北選手鄭軒宇飼養的“白子素色組”觀賞魚奪冠。