盧秀燕：綠為柯建銘要當院長　陷入罪惡深淵

台中市長盧秀燕20日晚上到桃園市站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚上在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委將合體造勢。中國國民黨籍台中市長盧秀燕助講時表示，綠為了民進黨“立法院”黨團總召柯建銘要當“立法院長”一人之私，讓整個黨陷入罪惡深淵，實在讓她感到非常不值。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會20日晚上登場，包括盧秀燕、“立法院長”韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講，逾萬人到場，氣勢甚強。



盧秀燕指出，她從政已經30年，一直在想民進黨現在到底是怎麼了？想來想去覺得，民進黨有一個關鍵人物就是柯建銘。過去她和柯建銘曾在“立法院”當過六屆同事，但現在她忍不住想批評柯建銘，民進黨就因為柯建銘一人之私想當“立法院長”，來搞這次的大罷免，選輸就翻桌，讓幾乎全台灣都要重選。



盧秀燕提到，民主政治應該是四年選一次，就連美國也一樣，如果做不好，四年後再用選票換人做，那大家沒有話說。但民進黨現在為了柯建銘想當“立法院長”，去年2月1日才就職的藍委，柯卻在去年1月15日新科“立委”都還沒就職就說要罷免，這樣有道理嗎？



盧秀燕強調，柯建銘為了一己之私，把整個台灣都拖下水，她不懂的是，為什麼民進黨整黨都要聽柯建銘一個人的？民進黨曾經有理想，民進黨也曾經很努力過，但為什麼現在要聽柯建銘的？賴清德和卓榮泰為什麼都要聽柯建銘的？把台灣搞得烏煙瘴氣、勞民傷財。



盧秀燕認為，現在連“中選會”都要聽柯建銘的，連司法也要聽柯建銘的，民進黨為了柯建銘一個人，讓整個黨陷入罪惡的深淵，讓她實在感到不值。她呼籲，大家7月26日一定要讓大罷免大失敗，一定要讓民進黨好好反省，所以7月26日拜託大家也一起救救民進黨。