中評關注：盧秀燕接黨魁、逐大位路徑清晰

國民黨台中市長盧秀燕近來風格轉變明顯。（中評社資料照） 中評社台北7月21日電（記者 張嘉文）藍營2028熱門人選、中國國民黨台中市長盧秀燕近來全力投入協助藍委對抗大罷免，除了到處站台，擴大政治能量範圍，批評綠營、賴清德的講話風格愈來愈辛辣，一改過去被認為較溫吞或不沾鍋的“媽媽市長”形象。



盧秀燕日前受邀前往三三會演講時，大談兩岸問題、對美關稅和普發現金三大議題，展現自己的格局並非僅是台中市長，而是從地方治理者正轉型為具備全台格局的藍營領頭羊。這些動作，似乎都已透露出她有意先接棒國民黨主席，再來競逐2028大位的路徑圖已勾勒完成，可能就只差臨門一腳、正式宣布而已。



盧秀燕在藍營反罷免戰線上火力全開，不只全台站台輔選，更公開砲打賴清德、卓榮泰，連批民進黨“像昏君”“惡魔黨”，嗆辣風格不同於過往的盧式媽媽風。前天她在陪同黨籍桃園“立委”牛煦庭拜廟時，遭民眾嗆聲“為何不反共”，當場三度回嗆對方“去南部救災啦！”，展現過去少見的強勢與直球對決，即便此舉引來綠營批評，但在大罷免敵我分明對立已達極限狀況下，反而對藍營支持者來說非常振奮，認為這才是“真正有膽識的領導者”。



除了發言風格有所轉變外，盧秀燕也透過各種機會，積極建立自己的政策論述框架。以她日前在三三會演講為例，談到對美關稅、普發現金、兩岸關係等重大議題，都提出自己的觀點，指出政府態度才是關鍵，應“輕政治、重民生”，強調“做民眾想做的事，才是專業”。



在普發現金上，盧秀燕點出現在的“賴政府”與人民間的認知落差太大，這普發現金一萬元“不用幫人民設想要買什麼，而是要問他們想不想發”。兩岸議題上，盧明確指出，台灣經濟成就許多是“拜大陸所賜”，並批評“賴政府”讓企業赴陸前還得表態政治立場，“不是造山者，是製造麻煩者”，一方面強調自身對經濟政策的掌握與實務感，也在對比之下，突顯她對兩岸議題的靈活與務實。



觀察盧秀燕近期的發言邏輯與節奏，可以看出她正嘗試轉型為對政局、民生經濟、兩岸政策提出整體論述的領導型人物。