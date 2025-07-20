朱立倫呼喚支持者　讓賴清德大罷免大失敗

國民黨主席朱立倫20日晚上到桃園市站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月20日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚間在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委合體造勢，中國國民黨主席朱立倫助講時表示，民進黨是“假反共、真台獨”，國民黨才是真正能讓大家和平的政黨。他並呼喚支持者，讓想要打掉雜質、獨裁的賴清德大罷免大失敗。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會20日晚間登場，包括朱立倫、“立法院長”韓國瑜、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講，有逾萬人到場。



朱立倫指出，7月26日要讓賴清德知道，陳水扁不敢做的、蔡英文不會做的，民進黨前面不屑做的，想要打掉雜質、想要獨裁的賴清德將會大罷免大失敗，大家一定要讓賴清德回歸，讓賴清德好好做事情，不要再搞一人獨裁。



朱立倫強調，民進黨太多的人已經看不過去，這次也希望大家勇敢站出來投下不同意，他也要告訴賴清德，民進黨真的夠沒出息，永遠要用抹紅這招。



朱立倫認為，所有民生的法案，“立法院”通過的各種法案，絕對不能被民進黨“立法院”黨團總召柯建銘沒收，也不能被民進黨沒收，大家要對賴清德、對民主迫害者說出不同意，所以7月26日大家一定要出來投下不同意罷免票。