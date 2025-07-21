反罷！韓國瑜：726投票是對兩岸和平肯定

“立法院長”韓國瑜20日晚間到桃園市站台助講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月21日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚間在桃園市中壢區登場，國民黨籍“立法院長”韓國瑜助講時表示，7月26日投票，是對台灣民主的肯定，也是對兩岸和平追求的肯定，更是對希望子孫萬代可以繼續過幸福日子的肯定。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會20日晚間登場，包括韓國瑜、中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講，逾萬人出席。



韓國瑜率領全場嗨唱〈夜襲〉，氣氛嗨到最高點。他致詞一開場，就一一細數桃園六席藍委在“立法院”的優異表現。韓國瑜強調，7月26日是台灣民主最重要的一刻，台灣已經走到了懸崖旁邊，如果民進黨一黨獨大，用“國家”機器和資源把在野黨“立委”全部給罷免掉，那台灣的民主將全部回到獨裁專制的時代。



韓國瑜認為，7月26日投票，是對台灣民主的肯定，也是對兩岸和平追求的肯定，更是對希望子孫萬代可以繼續過幸福日子的肯定。



韓國瑜呼籲，他要拜託所有鄉親，因為直到現在很多人都還不知道要出來投票，以為若不支持罷免就不出來投票就好了，但那就大錯特錯，所以這一次一定要出來投票，讓整個桃園大爆炸，保護桃園最優秀的六席“立委”，用選票來保護台灣民主和子子孫孫。

