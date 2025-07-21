中評現場：韓國瑜桃園高歌唱夜襲嗨翻全場

“立法院長”韓國瑜20日晚間到桃園站台助選時，大展歌喉帶領台下逾兩萬名群眾高唱“夜襲”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月21日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚間在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委合體造勢，藍白大咖也集結。“立法院長”韓國瑜出場時，帶領台下群眾一場高歌唱“夜襲”，要大家“打一場轟轟烈烈的勝仗”，嗨翻全場。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭罷免，7月26日將投票決定去留。



桃園市反惡罷造勢晚會20日晚間登場，包括“立法院長”韓國瑜、中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌、國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、戰鬥藍發起人趙少康、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝等人都到場站台助講，逾2萬人出席。



韓國瑜登場前因剛好是中場表演時間，有串場歌手帶領民眾高唱“我的未來不是夢”，讓韓國瑜登場時就笑說，他一來就聽到兩個漂亮的小姐在唱“我的未來不是夢”，讓他感覺心裡癢癢，隨即大展歌喉唱起“夜襲”，但韓國瑜只先開口唱了前四句歌詞“夜色茫茫，星夜無光；衹有砲聲，四野迴盪”，隨即喊停。



韓國瑜稍微停頓一下後，又帶領台下民眾高唱“夜襲”最後兩句歌詞，“只等那信號一響，只等那信號一響；我們就展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝仗”。韓國瑜久違大展歌喉，嗨翻台下全場群眾，逾兩萬名群眾同時揮舞青天白日旗跟著韓國瑜一起高唱夜襲，場面相當壯觀。