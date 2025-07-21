中評關注：小草怒圍民進黨　看到恨意有多深

民眾黨支持者高舉“小草反罷風雲起 搶救藍委及時雨”手舉牌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月21日電（記者 鄭羿菲）726罷免投票前黃金週末，台灣民眾黨傾全黨之力助藍委抗罷，20日下午更舉辦“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”大造勢吸引2萬人踢館民進黨，藍白緊密合作。從受邀的台北市5席藍委在活動尾聲含淚與民眾黨公職擁抱，就可看出他們的壓力山大，對民眾黨、極恨民進黨的小草們雪中送炭有多麼感恩。



24名中國國民黨籍“立委”、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票。台灣民眾黨“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動20日下午於民進黨中央黨部北平東路舉行，民眾黨統計，最終有2萬人出席這場反罷免造勢活動。



相比2024年民眾黨前主席柯文哲於519號召群眾，一樣在民進黨前造勢踢館，去年衹有逾萬人到場。當時適逢大選後藍綠白三黨新任“立委”到職，在民進黨“堅壁清野”路線下，白委沒有“關鍵少數”的優勢，且大選結束4個月以上，少了選舉激情民心趨向穩定，但柯文哲一號召就有逾萬人週末上街頭，去年證明了柯的政治能量依舊，也凸顯民眾對民進黨的不滿情緒猶在。



不過，2025年民眾黨的反罷免造勢活動，一樣的造勢地點，2萬人到場超越去年“519草根行動”的逾萬人，代表民眾黨的基本盤支持者沒有少，且柯文哲羈押近11個月，也讓這群支持者極恨民進黨，這份仇恨在未來每一場選舉都會成為“反綠急先鋒”。



反綠急先鋒的恨意有多強？外傳疑似小草在造勢活動後搭電梯上樓對民進黨招牌丟雞蛋，這與過往強調理性的民眾黨支持者非常不同，若丟雞蛋事件屬實，代表民眾黨支持者未來在街頭路線上，有可能越走越激烈，過往民眾黨主席黃國昌所帶領的造勢活動，也並非沒有“脫稿演出”觸碰警方集會遊行底線的行為。



不過，對726即將面臨罷免投票的24席藍委來說，這股“反綠急先鋒”的群眾能量彷彿是反罷選戰的及時雨，這也是為何賴士葆、羅智強等5名台北市的藍委會搶打“救柯牌”來獲得小草認同，甚至最後徐巧芯還在舞台上緊抱柯文哲的妻子陳佩琪。對藍委來說，小草對綠營的“恨意”，代表著出門投票的動機提高。



只是，26日當天的投票率，仍是藍委面臨大罷免的劣勢，不少民眾仍不知道要出門投下“不同意罷免”才是反對綠營掀起大罷免，即便白傾全黨之力替藍造勢，對藍委來說依然壓力山大。