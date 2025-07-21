中評關注：藍軍桃園反罷氣勢上揚三指標

藍營20日晚間桃園反罷免造勢場有逾兩萬名群眾到場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月21日電（記者 盧誠輝）“反惡罷、顧桃園”守護民主之夜20日晚間在桃園市中壢區登場，遭罷免的桃園6席藍委合體造勢，藍白大咖也集結全力催票。從群眾風雨無阻、藍白大團結和沒有人先離場這三點、可以觀察出藍軍的反罷免氣勢已逐漸上揚。



桃園市有6席“立委”包括牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲和邱若華，全是藍委且都遭發動罷免，7月26日將投票決定去留。一開始，桃園6席藍委採分進合擊，多在選區內舉辦每場僅約200到300人小型宣講活動，氣勢顯得薄弱，群眾也不太熱情。



昨晚桃園6席藍委合體舉辦大型反罷免造勢，氣氛就完全不一樣，從三點觀察指標可以發現，藍軍的反罷免氣勢正在上揚。



第一，20日晚間台灣因颱風接近，晚會整場約三小時都下著雨，仍有逾兩萬名群眾風雨無阻穿著雨衣、撐著傘到場激情吶喊。雖然許多群眾是被動員而來，卻相當投入，不僅專心聽著台上藍白大咖輪番宣講，還不斷揮舞手中的青天白日旗，氣勢相當高昂。



第二，藍白展現大團結氣勢感動群眾，台灣民眾黨主席黃國昌儘管聲音沙啞，但仍從台北趕到桃園助講，並在助講最後感謝所有桃園市民在2024投給民眾黨33萬8千多張政黨票的支持，強調民眾黨在這次大罷免絕對不缺席，更激動吶喊“反攻號角已經響起”。



隨後登場的“立法院長”韓國瑜，也跟著呼應黃國昌的說法，久違地大展歌喉帶領現場逾兩萬名群眾高唱“夜襲”，嗨翻全場。最後登場的國民黨籍台中市長盧秀燕則是把矛頭指向這次發動大罷免的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘強調，民進黨已因為柯建銘一己之私，讓整個黨陷入罪惡深淵，呼籲群眾7月26日一定要教訓民進黨，激起現場群眾的沸騰情緒。



第三，過去國民黨選舉造勢場進入尾聲，常可看到被動員來的群眾趕著搭遊覽車提前離場，昨晚桃園晚會，儘管從頭到尾都下著雨，現場逾兩萬名群眾卻很少人提前離場，幾乎都留到活動最後，和舞台藍軍大咖一起吶喊“7月26日出門投不同意罷免票”，氣勢確實相當不同。