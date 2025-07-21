罷團計程車廣告　上架1天遭大量客訴下架

粉專“鎖綠鴉”指出，有罷團在群組抱怨“沃草的廣告上一天”就被大量客訴下架。（照：粉專鎖綠鴉） 中評社台北7月21日電／綠營大惡罷脫序亂象不斷，中國國民黨籍“立委”葉元之17日在街頭宣講時遭一婦人嗆聲，她不僅伸出雙手比倒讚，更朝葉元之臉上吐口水，離譜行逕引人反感。粉專“鎖綠鴉”昨天指出，沃草幫罷團宣傳的計程車廣告才上架一天，就被民眾大量客訴下架，網友直呼“罷團有時間搞網路，沒時間幫災民恢復通訊、網路？”



綠營大惡罷引發民怨反彈，粉專“鎖綠鴉”20日在臉書發文指出，有罷團在群組抱怨“沃草的廣告上一天”就被大量客訴下架，“給大家看看廣告截圖，我要是搭計程車看到我也客訴！”鎖綠鴉直呼，罷團真是個擾民的團體，“配音太噁心了，給大家看看畫面就好！”29秒的廣告內容中，無非都是針對藍委的造謠與抹紅指控。



根據《中時新聞網》報導，有1.8萬粉絲追蹤的政論粉專“飛天麵條”發文提到，他認識一些民進黨基層，有良心為民服務的地方議員“立委”，私底下都對賴清德獨裁的作風敢怒不敢言，其實有不少綠營支持者都不想跟大罷免劃上等號，還說要偷偷投反對票給賴教訓，其實也很期待大罷免大失敗！



名嘴歷史哥留言“這個看到真的會‘哇超，煩不煩啊’”網友表示“罷團真的很擾民”、“他們有時間搞網路，卻沒時間幫災民恢復通訊、網路”、“我手機一堆罷團的廣告，都已經一直點不想看到此類影片，結果還一直來～只能說罷團真有錢”、“人生到底要多可悲，才會去罷團工作？”